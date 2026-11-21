Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a reacționat la declarațiile de la Chișinău privind o posibilă expulzare a ambasadorului Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov. Aceasta a sugerat că autoritățile moldovene ar putea lua o astfel de decizie dacă sunt nemulțumite de activitatea diplomaților moldoveni în Rusia.

„Dacă s-au săturat ca diplomații moldoveni să lucreze aici, pot să experimenteze”, a declarat Maria Zaharova pentru agenția rusă de presă TASS, răspunzând unei întrebări privind posibilitatea declarării ambasadorului rus persona non grata.

Reacția vine după ce președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, a sugerat că autoritățile de la Chișinău ar putea lua în calcul expulzarea ambasadorului rus Oleg Ozerov.

Ozerov, convocat la MAE

Miercuri, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, unde i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu dronele care au pătruns pe teritoriul țării. Ozerov a calificat acțiunile autorităților moldovene drept nefondate.

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