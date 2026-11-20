Pe lângă pericolul fizic, incidentele cu dronele generează și un val de dezinformare, care afectează securitatea informațională a țării. Printre tacticile folosite se numără negarea responsabilității Federației Ruse și subminarea încrederii în instituțiile statului. Sunt câteva dintre concluziile experților în comunicare strategică, prezentate astăzi la o conferință internațională. Pentru a combate aceste dezinformări, autoritățile sunt îndemnate să-și adapteze strategia de apărare la noile riscuri.

Liliana VIȚU, DIRECTORUL STRATCOM: „În cazul incidentelor cu drone, practic a fost contestată responsabilitatea Federației Ruse, dar și a credibilității autorităților care spuneau că aceste drone vin din Federația Rusă. S-a recurs la vechea tehnică de manipulare – omisiunea.”

Iar expertul WatchDog, Andrei Curăraru, atrage atenția asupra comunicării tardive a autorităților în cazul unor incidente care pot fi folosite pentru dezinformare, precum pătrunderea dronelor și incertitudinile privind originea acestora.

Andrei CURĂRARU, EXPERT WATCHDOG: „Această frustrare, pe care o vedem în spațiul public, legat de faptul cum se comunică despre drone, de ce trebuie să facem drone de interceptare, etc, este legat de faptul că noi încă nu înțelegem că noi trăim într-o nouă realitate, în care aceste drone ne afectează zi de zi, iar riscurile sunt mai multe decât anterior.”

Anumiți actori folosesc aceste narative pentru a determina cetățenii să-și piardă încrederea în autorități, dar și să submineze parcursul european al țării. Nu doar acest subiect este marcat de dezinformări. O altă temă, des folosită în campaniile de manipulare, neutralitatea Republicii Moldova, prezentată în mod eronat ca fiind suficientă pentru a garanta securitatea țării.

Mihai ISAC, ANALIST POLITIC: „Republica Moldova pare să fie un câmp de testare a unor tehnologii, menite să ne ajute să ne consolidăm capacitatea de reziliență de apărare. Vedem că nu vorbim practic doar de război clasic, ci un război care afectează toate mediile în care activăm, fie că e cel uman sau cibernetic și nu doar.”

Aceste informații apar, de regulă, pe anumite canale de telegram, fiind preluate și diseminate pentru a ajunge la un public cât mai mare, în interesul Federației Ruse. Subiectele au fost abordate în cadrul unei conferințe privind provocările actuale legate de dezinformare și consolidarea rezilienței democratice, cu participarea experților din Republica Moldova, Germania, Ucraina și Polonia.