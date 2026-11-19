Tot pentru a face față situațiilor de criză, oamenii sunt îndemnați să-și pregătească un rucsac de urgență. Acesta ar trebui să conțină lucruri esențiale cum ar fi apă, alimente, medicamente sau lanternă, dar și un plan pentru întreaga familie. În cadrul campaniei „Moldova pregătită”, a fost elaborat și un ghid de reziliență, cu 477 de recomandări. Iar cei peste 100 de mii de utilizatori Evo au parte de un modul special în aplicație, unde vor primi alerte.

„Rucsacul de urgență trebuie să conțină chestii nu care sunt sofisticate, dar chestii care deja le avem la îndemână, acasă.”

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Așadar, într-un rucsac de urgență ar trebui să avem apă, alimente care rezistă mai mult timp, medicamente, o trusă de prim ajutor, o lanternă, un radio portabil, o baterie externă, bani în numerar, dar și actele de identitate. Rucsacul poate fi pregătit treptat și în funcție de posibilitățile și nevoile fiecărei familii.”

Conținutul rucsacului ar urma să ne asigure existența pentru cel puțin primele trei zile ale unui eventual dezastru.

„Recomandăm cetățenilor chiar de astăzi să aibă un pic de timp cu familia și să înceapă procesul.”

Pe lângă rucsacul de urgență, autoritățile au pregătit și un ghid cu recomandări pentru familii.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Recomand cu tărie ca acest ghid să fie citit cu seriozitate și nu doar răsfoit în grabă. Câteva rezerve de bază, un plan de familie și informațiile despre sursele oficiale ne pot ajuta să trecem mai bine peste începutul unei crize.”

Ghidul explică ce trebuie să facem dacă rămânem fără apă, electricitate sau alte servicii esențiale. În aceste situații trebuie să facem rezerve de apă potabilă și alimente care nu necesită păstrare la frigider, precum și surse alternative de lumină. Să stabilim din timp unde ne întâlnim dacă pierdem legătura, pe cine contactăm și cine este responsabil de copii sau de rudele în vârstă. Ghidul poate fi consultat pe site-ul 72ore.md. De asemenea, el va fi distribuit și în format fizic îm comunități. Un alt instrument lansat astăzi, to în cadrul campaniei, este modulul „Alerte”. Este disponibil în aplicația EVO, folosită de peste 100 de mii de utilizatori.

Valeriu POIA, ȘEF DE DIRECȚIE, AEC: „Modul are 3 componente. Primele sunt numerele de urgențe, numere relevante în diferite contexte, a doua e – situațiile de criză, un ghid practic pentru cetățeni ce trebuie să facă în diferite situații de criză și rucsacul de urgență.”

Modul „Alerte” oferă informații oficiale despre situațiile de criză și permite autorităților să transmită notificări direct pe telefoanele cetățenilor. Pentru a le primi, utilizatorii trebuie să activeze notificările în setările telefonului și să aibă conexiune la internet.