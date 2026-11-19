Energia electrică s-ar putea scumpi semnificativ în Republica Moldova, dacă noile tarife propuse de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vor fi aprobate. Consumatorii deserviți de Premier Energy și FEE Nord ar putea ajunge să achite cu peste un leu mai mult pentru fiecare kilowatt-oră.

Potrivit proiectului publicat de ANRE, tariful pentru consumatorii deserviți de Premier Energy ar urma să crească de la 3,56 lei/kWh, cât achită în prezent, la 4,58 lei/kWh. Astfel, scumpirea ar fi de 1 leu și 2 bani pentru fiecare kilowatt-oră.

Propunerea autorității de reglementare este mai mică decât solicitarea furnizorului, care a cerut un tarif de 4,64 lei/kWh.

FEE Nord: scumpire de 1 leu și 4 bani

În cazul consumatorilor deserviți de FEE Nord, ANRE propune un tarif de 4,99 lei/kWh, față de 3,95 lei/kWh, cât achită în prezent. Furnizorul a solicitat însă un preț de 5,17 lei/kWh.

Dacă tariful propus va fi aprobat, consumatorii FEE Nord vor plăti cu 1 leu și 4 bani mai mult pentru fiecare kilowatt-oră.

Noile tarife nu sunt încă definitive

Prețurile propuse de ANRE sunt incluse într-un proiect și nu au fost încă aprobate. Tarifele finale urmează să fie stabilite de autoritatea de reglementare.