Ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat vineri la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, unde i-a fost înmânată o notă de protest. Reacția Moscovei vine după ce Bucureștiul ar fi refuzat să elibereze vize pentru sportivii ruși care urmau să participe la Campionatul European de taekwondo pentru copii.

Potrivit agenției ruse de presă TASS, competiția este programată la sfârșitul lunii noiembrie, la București, și este destinată sportivilor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani.

Într-un comunicat, diplomația rusă a calificat refuzul drept „nejustificat” și a anunțat că a transmis părții române un protest ferm.

Reprezentanții Ministerului rus de Externe au avertizat că „acțiunile ostile îndreptate împotriva Rusiei nu vor rămâne fără răspuns și vor avea consecințe negative pe termen lung pentru cei care le inițiază”.

Până în prezent, în informațiile citate de TASS nu este prezentată o reacție a autorităților de la București, scrie Agerpres.