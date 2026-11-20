Un focar de boli diareice acute a fost înregistrat într-o instituție de educație timpurie din orașul Ialoveni. În perioada 13–20 noiembrie, 24 de persoane, dintre care 20 de copii și patru angajați ai instituției, s-au îmbolnăvit. În urma analizelor de laborator, 15 pacienți au fost confirmați cu infecția Salmonella enteritidis.

Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, șapte persoane – șase copii și un adult – au solicitat ajutor medical la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”. Alți doi copii au fost internați la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, iar un altul la Institutul Mamei și Copilului.

Pacienții au prezentat simptome specifice bolilor diareice acute. Rezultatele celorlalte probe biologice sunt încă în proces de examinare.

Autoritățile verifică alimentele și personalul

După confirmarea focarului, specialiștii ANSP și reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au inițiat o anchetă epidemiologică și au dispus măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției.

Au fost prelevate probe biologice de la persoanele bolnave și de la angajații implicați în prepararea și manipularea alimentelor. Totodată, inspectorii au colectat probe din produsele alimentare utilizate în instituție.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească sursa contaminării.

ANSP avertizează: nu luați antibiotice fără recomandarea medicului

Specialiștii recomandă respectarea regulilor de igienă, spălarea atentă a fructelor și legumelor, prepararea termică suficientă a alimentelor și păstrarea separată a produselor crude de cele gata pentru consum.

Totodată, ANSP avertizează că antibioticele și medicamentele antidiareice nu trebuie administrate fără recomandarea medicului. În cazul apariției grețurilor, vărsăturilor, diareei, febrei sau durerilor abdominale după consumul alimentelor, oamenii sunt îndemnați să solicite asistență medicală.