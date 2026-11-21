Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a calificat pe liderul de la Kremlin drept „ucigaș”, ca răspuns la afirmația lui Donald Trump din această săptămână, potrivit căreia Vladimir Putin ar fi „prietenul” său, transmite France Presse.

„Pentru noi, el este un dușman și, desigur, pentru noi, este un ucigaș. Și cred că pentru majoritatea oamenilor din lume, el este un ucigaș”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru CNN difuzat vineri.



Reacția liderului de la Kiev vine după ce președintele american l-a calificat pe omologul său rus drept „prietenul meu” la începutul întâlnirii bilaterale de miercuri, în marja summitului APEC de la Shenzhen, din China.

Întrebat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă Putin ar putea fi considerat și „un prieten al Americii”, Trump a răspuns: „Nu pot vorbi în numele Americii”.

Însă liderul republican, a cărui vizită în China a fost criticată de opoziția democrată, și-a apărat apoi relațiile „fantastice” cu Vladimir Putin, precum și cu președintele chinez Xi Jinping, la finalul unui summit fără precedent cu cei doi omologi ai săi, care, potrivit lui, face ca Statele Unite să fie „mai sigure”.

Trump s-a întâlnit separat cu Vladimir Putin, joi, înaintea summitului trilateral de la Shenzhen, la care a participat și Xi Jinping, iar oficialii de la Kremlin au afirmat că Ucraina a fost una dintre temele principale de discuție la întrevederea care a durat în jur de 40 de minute.

Cei doi nu au făcut declarații după întâlnire și este neclar dacă aceasta va genera decizii și urmări concrete. Dar Trump s-a străduit să sugereze un aer pozitiv, numindu-l pe Putin „prietenul meu” și exprimându-și speranța că discuția va avea un rezultat.

Kremlinul, prin vocea consilierului Iuri Ușakov, a insistat de asemenea că Putin a ieșit de la întâlnirea cu Trump într-o dispoziție excelentă. „Pur și simplu excelentă”, a spus el, scrie hotnews.ro