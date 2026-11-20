În Republica Moldova au început verificările produselor petroliere la punctele de trecere a frontierei, după apariția informațiilor potrivit cărora combustibilii ar putea fi contaminați cu apă.

Potrivit Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, acțiunea a început în noaptea de 19 spre 20 noiembrie.

Autoritățile verifică calitatea carburanților importați

Reprezentanții Inspectoratului anunță că sunt luate probe din produsele petroliere care traversează frontiera țării. În acest fel, autoritățile vor să verifice dacă există probleme cu privire la calitatea combustibililor importați.

Rezultatele analizelor nu au fost prezentate deocamdată.

Instituția anunță că va reveni cu informații după obținerea acestora.

Imagine simbol/ Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor

Imagine simbol/ Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor