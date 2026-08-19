Premierul Vasile Tofan și ministrul Educației, Dan Perciun, au ieșit astăzi în fața profesorilor care protestează în Piața Marii Adunări Naționale. Oficialii au venit să discute cu cadrele didactice despre revendicările salariale, după ce profesorii au cerut Guvernului să respecte promisiunea privind majorarea salariilor de la 1 septembrie. În timpul discursului, ministrul Educației a fost huiduit de protestatari și n-a fost lăsat sa-și termine declarațiile în fața mulțimii.

În discursul său, Dan Perciun a vorbit despre investițiile realizate în domeniul educației și despre revendicările profesorilor care au fost soluționate în urma discuțiilor cu sindicatele. Însă, ministrul nu a fost lăsat să-și încheie discursul, fiind huiduit de profesorii nemulțumiți.

„Ridicați salarii și nu umblați cu bombonica”/„Lumea are de hrănit copii, familia”, strigau protestatarii.

Profesorii protestează în PMAN

Zeci de profesori au ieșit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale, cu pancarte în mâini, pentru a protesta. Potrivit președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că majorarea salarială anunțată pentru 1 septembrie nu are, deocamdată, o soluție concretă. Sindicaliștii spun că au discutat subiectul inclusiv cu reprezentanții Ministerului Educației, însă nu au ajuns la un acord. Profesorii cer ca salariile din educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, acum fiind un decalaj de 20 la sută, potrivit sindicaliștilor.

Premierul promite soluții pentru legea salaraizării

Tofan a declarat astăzi, la ședința Guvernului că la ora 14:00 va prezenta soluții pentru legea salarizării, care vizează inclusiv și situația cadrelor didactice.

Cerințele profesorilor și Sindicaliștilor

Potrivit președintelui Federației Sindicale a Educației și Științei, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că majorarea salarială anunțată pentru 1 septembrie nu are, deocamdată, o soluție concretă. Sindicaliștii spun că au discutat subiectul inclusiv cu reprezentanții Ministerului Educației, însă nu au ajuns la un acord. Profesorii cer ca salariile din educație să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie, acum fiind un decalaj de 20 la sută, potrivit sindicaliștilor.

protest/ PRO TV

Reacția Guvernului

Într-o reacție, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici, a scris ieri că profesorii sunt îndreptățiți să aștepte majorări salariale – o așteptare pe deplin legitimă și a menționat că subiectul reprezintă prioritatea numărul unu a Guvernului în această săptămână.

„În ultima perioadă au avut loc mai multe ședințe pentru a identifica opțiuni fezabile. În cel mai scurt timp, Executivul va prezenta soluțiile identificate”, scrie în comunicat.

Noua lege a salarizării

Discuțiile au loc în contextul în care, săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că majorările salariale pentru bugetari, prevăzute în noua lege a salarizării, nu vor fi aplicate din septembrie, așa cum fusese anunțat anterior. Potrivit Executivului, proiectul de lege ar putea fi modificat înainte de aprobare.

Despre noua lege a salarizării a anunțat în luna iunie fostul ministru al Finanțelor, Andrian Gavriliță. Între timp, proiectul politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027 se află în consultare publică până pe 21 august. Potrivit Federației Sindicale a Educației și Științei, la protestul de mâine sunt așteptați aproximativ 2.500 de profesori.