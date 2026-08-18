Imaginile în care apar Igor Dodon, Vlad Plahotniuc și renumita sacoșă neagră sunt autentice. Este concluzia raportului de expertiză prezentat astăzi în instanță. Avocații fostului președinte sunt însă nemulțumiți și susțin că experții nu au răspuns la toate întrebările formulate de apărare. Aceștia au solicitat audierea lor în ședință, iar judecătorii a admis cererea. Între timp, procurorii au prezentat noi probe, care arată că sute de cotizații achitate în conturile Partidului Socialiștilor ar fi fost efectuate de persoane aflate peste hotare sau chiar decedate.

Petru IARMALIUC, PROCURORUL DE CAZ: „Experții au stabilit că în acele înregistrări, discuțiile sunt logice, au desfășurare rațională, discuțiile corespund cu subiectul între persoane și nu au fost depistate urme de manipulare sau de montare.”

Avocații lui Igor Dodon sunt nemulțumiți de expertiza, pe care tot ei au solicitat-o, și care a fost realizată de specialiștii de la Centrul Național de Expertize Juridiciare, așa că cer audierea lor în instanță.

Nicolae POSTURUSU, AVOCATUL LUI DODON: „Noi am vrut să vedem în ce măsură aceste înregistrări au putut fi manipulate. Și au fost formulate foarte multe întrebări. La o parte din ele, experții au evitat să răspundă. Nu s-a răspuns la unele întrebări ce țin de manipularea cadrelor și corespunderea lor cu sunetul.”

Instanța a acceptat cererea avocaților, iar cei doi experți urmează să fie audiați în ședința de vineri. Între timp, procurorii au prezentat sute de documente contabile care ar demonstra achitări de cotizații în conturile partidului socialiștilor făcute de persoane declarate decedate sau plecate peste hotare.

Petru IARMALIUC, PROCURORUL DE CAZ: „Pe acele bonuri de plată, este indicată o semnătură din numele persoanei care efectuă aceste plăți. Este evident și cert că este o modalitate de a ascunde proveniența și sursa mijloacelor de finanțare acestui partid.”

Mai exact, potrivit actelor prezentate, în perioada iunie-iulie 2019, circa 590 de persoane plecate din țară sau decedate au transmis peste 370 de mii de lei în contul partidului. Avocații refuză să comenteze aceste materiale și spun ca au fost aduse de procurori doar pentru a acoperi golul din lista de probe și că nu sunt relevante pentru acest dosar.

Nicolae POSTURUSU, AVOCATUL LUI DODON: „Domnul Dodon atunci nu era în partid, era președinte de țară. Acum încearcă cu dispozițiile să arăte iată de fapt banii au fost luați, iată eventual cum ar fi putut fi cheltuiți, dar ei nu au dovedit până la moment faptul că banii au fost luați. Ei nu au dovedit că în sacoș erau bani.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Igor Dodon nu a fost prezent nici astăzi în sala de judecată. Potrivit avocaților, acesta se va prezenta doar în momentul când va fi audiat. În acest dosar, fostul președinte este învinuit de îmbogățire ilicită, corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului socialiștilor de către o organizație criminală. Acuzații pe care Dodon le neagă. Iulia Pascari, PRO TV.”

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