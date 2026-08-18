La mai bine o lună de la descoperirea macabră din lacul Dănceni, apar noi detalii despre identitatea celor două victime, în timp ce poliția refuză să spună dacă are sau nu un suspect. Potrivit surselor PRO TV din poliție, testul ADN al rămășițelor umane găsite în lacul Dănceni au arătat că cele două victime erau rude de gradul I, adică mamă și fiică. Deocamdată, identitatea lor nu a putut fi stabilită, deoarece nu au fost descoperite toate părțile corpurilor.

Tot în această perioadă polițiștii au verificat mii de înregistrări de la camerele de supraveghere, interceptări telefonice și alte probe pentru a identifica persoana sau persoanele care a săvârșit crima. În cadrul investigației, autoritățile au colaborat cu parteneri din străinătate. Cei din poliție însă refuză să spună dacă au sau nu vreun suspect identificat și spun că în curând vor veni cu detalii.

Descoperirea macabră a fost făcută pe 12 iulie de către un pescar. Aflat pe malul iazului din satul Dănceni acesta a observat ceva suspect în apă și a sunat la 112. Echipa operativă s-a deplasat la fața locului și a constatat că este vorba despre mai multe fragmente de corp uman.

Scafandrii au verificat întreg perimetrul și au identificat mai multe resturi umane, care s-au stabilit a fi ale două femei, una cu vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, iar cealaltă între 60 și 70 de ani.

Citeste si : Noi detalii în cazul trupurilor descoperite în lacul de la Dănceni: rămășițele celor două femei ar fi fost găsite în saci legați cu greutăți. Cadavrele ar fi stat în apă cel mult două luni - VIDEO

Potrivit surselor noastre, rămășițele erau puse în saci de plasă și legate cu greutăți, iar primele cercetări arătau că trupurile s-ar fi aflat în lac cel mult două luni.