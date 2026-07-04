Doliu în comunitatea romilor din Republica Moldova. Baronul de la Soroca, Artur Cerari, a murit la vârsta de 60 de ani. Potrivit apropiaților familiei, acesta ar fi suferit un infarct, pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate. Timp de aproape trei decenii, Artur Cerari a fost liderul tradițional al romilor din țară, fiind cunoscut pentru implicarea în apărarea drepturilor comunității și promovarea accesului la educație.

Artur Cerari a preluat funcția de baron în 1998 după moartea tatălui său, Mircea Cerari.

Artur CERARI, BARONUL ROMILOR DIN MOLDOVA: „Eu eram copilul mai mare în familie. Nu am visat în viață că o să devin baron, dar așa Dumnezeu a vrut.”

În toți acești 28 de ani a militat pentru drepturile tuturor romilor pe care i-a încurajat să facă carte și să se mândrească de comunitatea lor.

Artur CERARI, BARONUL ROMILOR DIN MOLDOVA: „Eu aș vrea să se schimbe atitudinea tuturor neromilor față de romii noștri.”

A criticat inclusiv folosirea termenului „țigan”, considerându-l discriminatoriu.

„Noi cum am fost romi așa și o să fim.”

Artur Cerari era cunoscut pentru ospitalitate, iar ușile casei sale au fost deschise și pentru echipa noastră de filmare. Pasionat de muzică, ne-a cântat la acordeon și ne-a povestit ce înseamnă să fii baron al romilor, rol pe care îl îndeplinea în a treia generație a familiei sale.

Artur CERARI, BARONUL ROMILOR DIN MOLDOVA: „Să respecți, să fii cinstit, să vorbești adevărul, trebuie să fii între lume, între popor, să știi durerile, suferințele, dar și bucuriile poporului."

Alinarea adevărată însă a găsit-o în nepoți.

Artur CERARI, BARONUL ROMILOR DIN MOLDOVA: „Cel mai drag este să educi nepoții. Zău vă spun, punând mâna la inimă că nu am știut nicicând și nici nu m-am gândit că nepoții sunt mai dulci ca copii. Asta este blândețea și alinarea sufletului.”

Potrivit tradiției comunității rome, trupul neînsuflețit al lui Artur Cerari va fi depus la domiciliu timp de cel puțin zece zile. Astfel, funeraliile vor avea loc cel mai devreme săptămâna viitoare, au declarat rudele acestuia.