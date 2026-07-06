Consultările inițiate de președintele Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru vor avea loc în absența a două formațiuni parlamentare. Este vorba de Mișcarea Alternativa Națională și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. Liderii celor două formațiuni le-au numit “de formă“ și au spus că nu vor participa la consultări. În reacție, Maia Sandu a declarat că este decizia partidelor și dreptul constituțional de a nu participa la consultări.

„Care este rostul de a participa la consultările de la Președinție, dacă toată lumea înțelege că ele sunt de formă, pentru a mima respectarea Constituției. Partidul Socialiștilor nu va face jocul ipocrit al guvernării. PAS deține monopolul absolut asupra tuturor instituțiilor în stat, inclusiv controlează majoritatea parlamentară. Să-și aleagă ei singuri un nou prim-ministru”, a scris Igor Dodon, liderul socialiștilor, pe pagina sa de Facebook. Acesta susține ca singura soluție este organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

La rândul său, primarul municipiului Chișinău și liderul MAN, Ion Ceban, a anunțat că formațiunea sa va boicota consultările de la președinție.

„Nu vom participa la consultări făcute de ochii lumii. Au candidați extraordinari pentru funcția de premier – Grosu, Radu Marian, Carp, Spînu sau ambasadorul din China, Frunze. Dețin guvernarea, să și-o asume. Ei recunosc singuri cât de prost au administrat această țară în ultimii ani. De atâta incompetență, țara nu mai poate”, a scris Ceban.

Consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Vineri, Maia Sandu a anunțat că, în conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna aceasta vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele a subliniat că viitorul executiv va trebui să regândească mai multe politici, inclusiv politica fiscală și legea salarizării, și să formeze o echipă unită, capabilă să accelereze reformele.

Citeste si : Maia Sandu, după demisia lui Munteanu: „A avut mână liberă să conducă guvernul. El a ales să plece”. Când încep consultările politice pentru desemnarea unui nou premier - VIDEO

Astăzi, președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că formațiunea a discutat sâmbătă în cadrul ședinței fracțiunii parlamentare, unde au fost analizate mai multe opțiuni privind viitorul șef al guvernului. Partidul urmează să anunțe în această săptămână candidatura pentru funcția de prim-ministru, după demisia lui Alexandru Munteanu.

Deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul

După demisia lui Munteanu, analiștii spun că viitorul premier ar urma să fie, mai degrabă, un politician decât un tehnocrat. Acesta ar trebui să cunoască foarte bine realitățile din Republica Moldova, să fie proeuropean, un bun comunicator și un lider capabil să atragă profesioniști în echipa sa. Acesta este profilul conturat de invitații Lorenei Bogza într-o ediție specială a emisiunii „În Profunzime”. Expertul comunității WatchDog, Andrei Curăraru, afirmă că deputații PAS Victoria Belous și Marcel Spătari s-ar număra printre numele luate în calcul pentru funcția de prim-ministru. Totodată, experții consideră că schimbările s-ar putea extinde și asupra cabinetului de miniștri.

Citeste si : Profilul viitorului premier, conturat de analiști: „Cineva care să poată să negocieze suficient ca să împace interesul politic”. Ce nume din PAS ar putea fi luate în calcul - VIDEO

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de premier după opt luni de activitate. Într-un scurt mesaj publicat pe facebook acesta a scris că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are.