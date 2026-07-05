Ministerul Afacerilor Externe anunță că este în contact permanent cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași și cu autoritățile române competente în legătură cu accidentul rutier produs în dimineața zilei de 5 iulie, în localitatea 2 Mai, județul Constanța, în care a fost implicat un autocar înmatriculat în Republica Moldova.

Potrivit MAE, în autocar se aflau aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova, care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit în urma accidentului.

Totodată, responsabilii de la MAE menționează că monitorizează în continuare situația și colaborează cu autoritățile române pentru a acorda sprijin consular, dacă va fi necesar.

Un autocar din Republica Moldova a lovit o mașină de poliție

Un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova a lovit o maşină de poliţie a României aflată în misiune. În urma accidentului, doi poliţişti și o tânără de 18 ani au fost răniţi uşor. Şoferul autocarului nu consumase alcool, nici substanțe interzise.

În acest caz a fost deschis dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

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