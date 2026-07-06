Republica Moldova produce tot mai multă energie verde, însă acest lucru aduce cu el și o problemă neașteptată. În timpul zilei, când panourile fotovoltaice generează cantități mari de electricitate, rețeaua nu reușește să preia tot curentul. Autorii unui studiu realizat de comunitatea WatchDog avertizează că, fără investiții urgente în baterii de stocare și schimbarea regulilor de pe piață, o parte dintre investitori riscă falimentul, iar consumatorii ar putea plăti facturi mai mari.

Republica Moldova a depășit deja obiectivul stabilit pentru anul 2030 privind capacitățile de producere a energiei regenerabile. Problema este că energia produsă în exces în timpul zilei nu poate fi stocată și folosită atunci când consumul este cel mai mare – dimineața și seara.

ENERGIA VERDE ÎN CIFRE

- Capacitățile regenerabile au crescut de 10 ori în ultimii 5 ani

- Sunt instalați deja 1.044 MW, peste obiectivul de 976 MW stabilit pentru 2030

- 56% dintre producători activează pe piața liberă și nu beneficiază de sprijin din partea statului

- Sunt necesari cel puțin 600 MW de capacități de stocare, însă în prezent există doar aproximativ 150 MW

În ultimii ani, investițiile în parcuri fotovoltaice și eoliene au crescut spectaculos. Astăzi, în zilele însorite, Republica Moldova produce uneori mai multă energie decât consumă. Problema apare însă pentru că surplusul nu poate fi păstrat pentru orele de vârf, când cererea este cea mai mare și țara continuă să importe energie din România la prețuri ridicate.

Sergiu TOFILAT, EXPERT WATCHDOG.MD: „Pentru atragerea investițiilor în regenerabile, statul a introdus măsuri de sprijin. La consumatorii casnici este facturarea netă, iar la producătorii medii și mari, statul le oferă un preț fix pe 15 ani și este obligat să le cumpere toată energia produsă din sursele regenerabile. Iar dacă ziua avem surplus de energie, pe unii producători trebuie să deconectăm temporar de la rețea și să le plătim compensații pentru energia irosită.”

Ulterior, aceste compensații ajung în tarif. De astfel de măsuri de sprijin beneficiază doar 44% din centralele regenerabile din țara noastră.

Sergiu TOFILAT, EXPERT WATCHDOG.MD: „Acești producători nu sunt afectați. Statul este obligat să le cumpere energia sau să le achite compensații. Dar 56% din producătorii de regenerabile nu beneficiază de sprijin de la stat. Ziua când este prea multă energie în rețea, ei sunt deconectați și nu primesc niciun fel de compensații. Nici nu pot exporta energia pentru că nu avem destule rețele electrice. Anume, acești producători din Piața Liberă riscă să falimenteze.”

Potrivit autorilor studiului, acești producători depind în totalitate de piață, iar atunci când există prea multă energie nu mai au cui să o vândă. Unii investitori întâmpină deja dificultăți în achitarea creditelor făcute pentru construcția centralelor. Experții avertizează că problema s-ar putea agrava odată cu apariția unor noi parcuri eoliene, deoarece sistemul energetic nu are încă suficiente baterii pentru stocarea energiei. De aceea, spun specialiștii, investițiile în baterii sunt la fel de importante ca cele în panouri solare și turbine eoliene.

Sergiu TOFILAT, EXPERT WATCHDOG.MD: „Dacă vrem să dezvoltăm energie regenerabilă, trebuie alte reguli. Statul trebuie să organizeze licitații de procurare a energiei în baza graficului orar de livrare. Numai așa putem atrage investiții în baterii de stocare.”

Autorii studiului recomandă schimbarea mecanismelor de sprijin pentru producătorii de energie verde, astfel încât aceștia să fie încurajați să stocheze energia și să o livreze în orele în care sistemul are nevoie de ea. Potrivit celor mai recente date publicate de Ministerul Energiei, în Republica Moldova sunt peste 450 de centrale electrice regenerabile racordate la rețelele de distribuție și aproape 10 mii de prosumatori, adică persoane fizice sau companii care produc energie pentru consum propriu și livrează surprusul în rețea.

În 2024, în timpul vizitei la Chișinău a secretarului de stat american Antony Blinken, SUA au anunțat un grant de 85 de milioane de dolari pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. O parte importantă a banilor era destinată construirii unor sisteme mari de stocare a energiei în baterii, însă în 2025 programul USAID s-a închis, iar proiectul nu a mai fost realizat.