Chirurgul Ion Damaschin, medic de categorie superioară și doctor în științe medicale, cu o carieră de peste cinci decenii în chirurgie generală și toracică, a fost condamnat pentru decesul unui pacient. Instanța l-a găsit vinovat de „încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale”, faptă prevăzută de Codul penal, și i-a aplicat o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare pe un termen de doi ani. Decizia a fost menținută și de Curtea de Apel, iar dosarul se află acum pe rolul Curții Supreme de Justiție, unde apărarea a contestat sentința.

Ion Damaschin se declară nevinovat și susține că pacientul se afla într-o stare critică încă dinaintea intervenției sale. El afirmă că expertiza medico-legală ar fi fost „trucată” și că instanțele au ignorat argumentele medicale prezentate de apărare, scrie Ziarul de Gardă.

„În justiție nimeni nu se interesează. Argumentele medicale și științifice sunt ignorate”, a declarat chirurgul, care își pune speranțele în decizia Curții Supreme de Justiție.

Carieră medicală de peste jumătate de secol

Ion Damaschin este fost angajat al Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime” din Chișinău și are studii realizate în Republica Moldova, Ucraina, Rusia și România. De-a lungul carierei, a făcut parte din echipe medicale implicate în intervenții chirurgicale în timpul conflictului armat de pe Nistru din 1992. În 2016, a fost decorat cu medalia „Nicolae Testemițanu” pentru contribuții în medicină.

Cazul pacientului și intervențiile medicale succesive

Victima, un bărbat de 59 de ani din regiunea transnistreană, a murit în august 2021 la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Acesta avea un istoric medical complex și suferise anterior mai multe intervenții chirurgicale la rinichi, atât în Republica Moldova, cât și în străinătate.

În 2021, pacientul a fost operat la o clinică privată din Chișinău, după care starea sa s-a deteriorat, fiind ulterior transferat la spitalul municipal, unde au apărut complicații severe.

Evoluția cazului și intervenția medicului Damaschin

Ajuns în stare critică, pacientul a fost preluat de echipa de la Spitalul „Sfânta Treime”. În timpul internării, au fost efectuate mai multe intervenții medicale, însă starea acestuia s-a agravat, fiind necesară implicarea chirurgului toracic Ion Damaschin.

Medicul susține că a intervenit într-un caz extrem de grav și că orice altă decizie ar fi putut avea consecințe fatale pe masa de operație. Totuși, experții medico-legali au concluzionat că hemoragia nu a fost identificată și controlată la timp, ceea ce a dus la deces.

Concluziile instanței și decizia de condamnare

Instanța a reținut că medicul nu ar fi asigurat investigații suplimentare necesare pentru stabilirea sursei hemoragiei și pentru oprirea acesteia la timp. Judecătorii au considerat decisive concluziile experților, în timp ce argumentele apărării au fost catalogate ca fiind subiective.

Totodată, instanța a dispus obligarea medicului la achitarea cheltuielilor judiciare și a unor despăgubiri morale către familia pacientului.

Dosar aflat în continuare pe rolul CSJ

Deși condamnarea a fost menținută în apel, dosarul se află în prezent la Curtea Supremă de Justiție, care urmează să examineze recursul depus de apărare. Între timp, medicul continuă să își susțină nevinovăția și să conteste concluziile expertizei medico-legale.