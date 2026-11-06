Un accident rutier în care a fost implicată o autospecială a Forțelor Armate s-a produs în dimineața zilei de 6 noiembrie 2026, în localitatea Durlești.

Potrivit informațiilor oferite de poliție, apelul privind producerea accidentului a fost înregistrat la ora 08:10. În coliziune au fost implicate două vehicule: un camion, aparținând Forțelor Armate, și un microbuz.

Imaginile de la locul impactului surprind cele două vehicule oprite pe carosabil, în timp ce în apropierea acestora pot fi observate și câteva fragmente desprinse în urma loviturii.

Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate persoane traumatizate, conform informațiilor preliminare oferite de poliție.

Sursa video: Paranteze.md