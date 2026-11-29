Un bărbat de 62 de ani a murit, după ce a fost lovit de un automobil între localitățile Trifănești și Grigorești, raionul Sîngerei.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în această seară, în jurul orei 18:20.

Bărbatul de 50 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, se deplasa din direcția satului Trifănești spre Grigorești, când ar fi lovit pietonul, care se deplasa pe carosabil în aceeași direcție.

În urma impactului, victima a decedat pe loc.Conducătorul auto n-a consumat alcool.

Polițiștii continuă cercetările.