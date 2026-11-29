Tragedie în raionul Orhei. O tânără de 21 de ani a murit, după ce automobilul în care se afla a căzut de la înălțime, într-o prăpastie, în apropiere de satul Butuceni. Un bărbat de 34 de ani a fost transportat la spital, iar ulterior a fost reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 00:30, în direcția localității Trebujeni.

Preliminar, un BMW ar fi derapat de pe partea carosabilă și ar fi căzut de la înălțime.

O tânără a murit pe loc

În urma impactului, tânăra de 21 de ani a decedat pe loc. Bărbatul de 34 de ani a fost transportat la spital.

În urma investigațiilor, acesta a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că în momentul accidentul s-ar fi aflat la volan.

Poliția continuă cercetările.