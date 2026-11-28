Războiul din Ucraina a adus noi provocări pentru securitatea frontierei Republicii Moldova. Tentativele de traversare ilegală s-au înmulțit, iar anul trecut peste 1700 de persoane, majoritatea cetățeni ucraineni, au fost prinse încercând să treacă granița. Am mers pentru o zi la frontieră să vedem cum sunt depistate aceste persoane și ce tehnologii folosesc polițiștii pentru a preveni trecerile ilegale.

Pe apă, la sol, dar și din aer – așa este monitorizată frontiera de stat pentru a preveni trecerile ilegale și contrabanda.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „La frontieră, vigilența nu se oprește la mal. Polițiștii de frontieră au ochi și urechi și pe apă. Cu ajutorul bărcilor, aceștia monitorizează zona și intervin atunci când este nevoie.”

De pe apă, supravegherea continuă din aer, iar dronele sunt aici un aliat important.

Artiom ȘUTCA, ȘEF ADJUNCT AL DIRECȚIEI REGIONALE NORD A IGPF: „Nu doar ne-a ușurat munca, dar și au crescut eficiența patrulelor de frontieră.”

Pe lângă drone, frontiera este monitorizată și cu ajutorul camerelor ascunse și al senzorilor care detectează mișcarea și transmit alerte.

Artiom ȘUTCA, ȘEF ADJUNCT AL DIRECȚIEI REGIONALE NORD A IGPF: „Operatorul primește notificarea vizuală și sonoră.”

Polițiștii de frontieră spun că sunt pregătiți și pentru scenarii mult mai grave. Așa că au simulat și un exercițiu, în care s-ar ajunge și la folosirea armei.

„Poliția de Frontieră!”

Artiom ȘUTCA, ȘEF ADJUNCT AL DIRECȚIEI REGIONALE NORD A IGPF: „Un grup diversionist, format din patru persoane, în legătură cu unele servicii străine a avut ca scop să pătrundă în apropierea barajului hidrotehnic Costești Stînca, să plaseze materiale explozibile.”

Când tehnologia nu este suficientă sau terenul nu permite supravegherea permanentă, patrulele terestre verifică fiecare sector.

Uneori, un detaliu aparent banal poate atrage atenția.

„Vedem urmă da? Urma nu este de animal, este o urmă de încălțăminte și care este direcția de deplasare? Dacă creanga e ruptă în acea direcție.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Această ață, care la prima vedere îți pare că este lăsată la nimereală, de fapt este o tehnică prin care sunt identificați răufăcătorii, în locuri unde nu există camere de luat vederi. Așadar, dacă ața este ruptă înseamnă că pe aici cineva a trecut.”

Și pentru că terenul nu este întotdeauna accesibil cu mașina...

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „În zona verde a frontierei mai ales în locule greu accesibile polițiștii de frontieră folosesc ATV-urile.”

Arma secretă în teren sunt însă lunetiștii, antrenați să observe de la distanță, nu să tragă, aceștia identifică detalii care pot scăpa unui ochi neinstruit.

„Noi suntem mult mai pregătiți să rezistăm în condiții, în care nu rezistă un polițist de frontieră obișnuit.”

În cazul în care un intrus nu se lasă prins, polițiștii au un aliat care nu-i dă nicio șansă să scape – câinele de serviciu.

„Prezentați vă rog.

Persoana m-a atacat și i-am dat comandă să-l muște.”

Frank și Grigore fac echipă de mai bine de șase ani. În scenariul unei pătrunderi ilegale la frontieră, cei doi și-au demonstrat din nou eficiența.

Odată cu invazia Rusiei în Ucraina, fenomenul migrației ilegale s-a conturat și mai mult. Anul trecut aproape 1750 de persoane au încercat să treacă ilegal frontiera țării noastre, dintre care peste 1500 fiind cetățeni ucraineni.