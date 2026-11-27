Replici scandaloase în plenul Parlamentului! Deputatul de la Democrația Acasă, Sergiu Stefanco, l-a insultat pe Adrian Băluțel, parlamentar de la PAS, după ce, la rândul său, a fost ironizat din cauza subvențiilor pe care le-a primit de la stat. Președintele Parlamentului a încercat să calmeze spiritele și i-a cerut lui Stefanco să se abțină.

Adrian BĂLUȚEL, DEPUTAT PAS: „Domnul Stefanco aici, care a fost mai creativ oleacă, nu cum plăcinta, dar cu vorba cântecului: mi-o dat mai puțin. Mai puțin v-au dat, dle Stefanco, de la stat? Cât ați primit în ultimii ani de la stat? Vreo două milioane de lei le-ați primit și dvs să ne spuneți despre profesori care au primit mai puțin? Dle Stefanco, urât!”

Sergiu STEFANCO, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Dacă vorbiți de subvenții, puneți pe masă unde am încălcat eu legea! Ați înțeles? Băluțel, ai înțeles?”

Atacurile au escaladat și s-a ajuns la insulte.

Sergiu STEFANCO, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine? Eu nu am lucrat o zi la stat. Am lucrat în Irak spre deosebire de tine și am adus bani aici, ca să-ți plătesc ție salariile. Ai înțeles?

Eu, spre deosebire de tine, am construit ceva, să-ți închizi gura în fața mea! Țâncanule!”

În timp ce unii deputați din opoziție au aplaudat aceste replici, cei de la guvernare l-au dezaprobat.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Dle deputat, vă rog, ne abținem!”

Scena s-a produs în jurul orei 20, înainte ca deputații să fie invitați să voteze pentru legea bugetului de stat, dezbătută ieri în primă lectură. Aceasta prevede venituri de 92 de miliarde de lei, cheltuieli – de peste 112 miliarde și un deficit de circa 20 de miliarde de lei. Am solicitat un comentariu de la Parlament, dacă incidentul de aseară va fi sancționat în vreun fel. Instituția a precizat că va reveni ulterior cu un răspuns.

Acum jumătate de an, conducerea Parlamentului l-a sancționat pe deputatul Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, cu interdicția de a lua cuvântul pentru trei ședințe după ce i-a numit pe deputații PAS „idioți utili”. El a contestat măsura invocând libertatea de exprimare protejată de CEDO. De altfel, regulamentul Parlamentului interzice deputaților să recurgă la insulte, ofense și calomnii, atât la tribună, cât și în plen, find prevăzute sancțiuni.