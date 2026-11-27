O garderobă amenajată în două camere, mobilier de lux, obiecte prețioase și chiar o statuetă a zeiței Justiției. Sunt câteva dintre lucrurile surprinse în imaginile exclusive filmate de PRO TV în interiorul a trei imobile care i-au aparținut fugarului condamnat, Ilan Șor, și care urmează să fie scoase la licitație pe 2 decembrie. Proprietățile fac parte din bunurile valorificate de stat pentru recuperarea prejudiciului de peste cinci miliarde de lei în dosarul fraudei bancare.

Unul dintre imobile este format din două apartamente unite, cu o suprafață totală de aproape 400 de metri pătrați. Proprietatea ocupă practic o scară întreagă a blocului de locuit situat în sectorul Rîșcani al capitalei.

apartament/ PRO TV

Dulap/ PRO TV

safeu/ PRO TV

Dormitor/ PRO TV

cameră/ PRO TV

Dormitor/ PRO TV

canapea/ PRO TV

cameră/ PRO TV

cameră/ PRO TV

Garderobă impresionantă

Cea mai impresionantă parte a apartamentului este, fără îndoială, garderoba, amenajată în două încăperi spațioase, dotate cu mobilier masiv și numeroase spații de depozitare. Dimensiunea acestora sugerează că au fost concepute pentru a găzdui o colecție impresionantă de haine, încălțăminte și accesorii.

Garderobă/ PRO TV

garderoba/ PRO TV

Garderoba/ PRO TV

Într-unul dintre holuri atrage atenția și un fotoliu deosebit, care completează decorul extravagant al locuinței.

Fotoliu/ PRO TV

Prețul de pornire la licitație este de aproape 13 milioane de lei, ceea ce se echivalează cu circa 650 de mii de euro.

A doua proprietate

Cea de-a doua proprietate este o casă cu trei etaje care se află în construcție, situată lângă Parcul Valea Morilor.

casă/ PRO TV

Statuie/ PRO TV

Reparație/ PRO TV

Reparație/ PRO TV

Reparație/ PRO TV

Reparație/ PRO TV

Printre obiectele lăsate la întâmplare în locuință se numără și o statuetă a zeiței Themis, simbol al justiției, care a fost surprinsă printre lucrurile rămase în imobil.

Prețul de pornire la licitație este de peste 17 milioane de lei.

statuetă/ PRO TV

Al treilea imobil

Cel de-al treilea imobil scos la licitație se află într-un bloc de locuințe de pe bulevardul Decebal din capitală. Acesta este deținut în coproprietate cu o altă persoană, care beneficiază de dreptul de preempțiune în cadrul licitației, având astfel prioritate la cumpărarea proprietății, în condițiile prevăzute de lege. Prețul de vânzare este de 903.800 lei.

apartament/ PRO TV



Un reportaj amplu cu imaginile surprinse de echipa PRO TV urmăriți mâine la știrile PRO TV.

Când va fi organizată licitația

Licitația urmează să fie organizată pe 2 decembrie. La ea pot participa atât persoane fizice, cât și juridice.

Cele trei imobile fac parte din bunurile pe care statul încearcă să le valorifice pentru a recupera prejudiciul de peste cinci miliarde de lei, stabilit de instanță în dosarul fraudei bancare.

Ilan Șor, aflat în Federația Rusă, a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în acest dosar și se află pe lista persoanelor date în urmărire internațională. Referindu-se la condamnare, Ilan Șor a declarat că este una ilegală și abuzivă.