Pensiile ar urma să crească cu 8,2% de la 1 aprilie 2027, iar pentru plata acestora și a altor ajutoare destinate persoanelor în etate sunt prevăzute peste 37,6 miliarde de lei. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul viitor. Acesta prevede venituri și cheltuieli de 57,22 miliarde de lei, cu 8,4% mai mult decât în 2026.

Potrivit Parlamentului Republicii Moldova, cea mai mare parte a banilor, 37,63 miliarde de lei, va fi folosită pentru plata pensiilor și a altor ajutoare destinate persoanelor în etate. Suma este cu 10% mai mare decât cea prevăzută pentru anul 2026.

Pensiile ar urma să crească cu 8,2% de la 1 aprilie 2027. Majorarea bugetului este explicată și prin creșterea numărului de pensionari și a valorii medii a pensiilor. Totodată, pensiile pentru limită de vârstă vor fi recalculate o dată la doi ani.

Câți bani vor fi alocați pentru compensații și ajutoare

Pentru compensațiile la energie sunt prevăzute 2,6 miliarde de lei, iar pentru ajutorul social - 507 milioane de lei.

Alte 6,9 miliarde de lei vor fi alocate pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități, 5,31 miliarde de lei pentru familii și copii, iar 990,3 milioane de lei pentru persoanele care au pierdut întreținătorul.

Proiectul stabilește și cât vor trebui să plătească anual anumite categorii de persoane pentru a beneficia de asigurare socială. Contribuția va fi de 25.395 de lei pentru persoanele care se asigură individual printr-un contract cu CNAS, 34.372 de lei pentru liber-profesioniștii din sectorul justiției și 6.468 de lei pentru persoanele care lucrează individual terenuri agricole.

Proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2027 urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.