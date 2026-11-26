Cetățenii și companiile din Republica Moldova vor putea să se identifice online și să acceseze mai ușor serviciile publice și private prin intermediul unui portofel digital de identitate.

Inițiativa este prevăzută într-un proiect de lege privind identificarea electronică și serviciile de încredere, votat astăzi în prima lectură de Parlament.

Portofelul digital va permite păstrarea și prezentarea electronică a documentelor, precum diplomele, calificările profesionale și alte acte care confirmă identitatea sau statutul unei persoane. De asemenea, va putea fi utilizat pentru semnături electronice calificate.

Emiterea acestuia va fi gratuită pentru toate persoanele fizice

Guvernul va asigura funcționarea a cel puțin unui astfel de portofel, iar emiterea acestuia va fi gratuită pentru toate persoanele fizice. Totodată, semnătura electronică calificată pentru uz neprofesional va fi oferită gratuit cetățenilor.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, portofelul ar urma să fie dezvoltat pe baza aplicației EVO.

Noua soluție va reduce necesitatea deplasărilor la ghișee, a documentelor pe hârtie și a timpului pierdut pentru obținerea serviciilor. Utilizarea portofelului va fi voluntară, iar persoanele care nu îl vor folosi vor putea accesa în continuare serviciile prin metodele actuale.

Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua. Dacă va fi adoptat, legea va intra în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial.