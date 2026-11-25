Începem jurnalul cu un caz de o cruzime greu de imaginat, care a fost descoperit de polițiștii din Bălți. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 58 de ani este suspectat că și-ar fi omorât partenera, în vârstă de 61 de ani, i-ar fi dezmembrat trupul, iar rămășițele le-ar fi ascuns în două valize, pe care le-ar fi îngropat ulterior pe un teren din raionul Sîngerei, care aparținea victimei.

Potrivit poliției, femeia nu mai fusese văzută de rude și cunoscuți din 27 septembrie, însă dispariția ei a fost anunțată abia pe 3 noiembrie. Între timp, bărbatul le-ar fi spus apropiaților că aceasta a plecat în Turcia pentru a procura marfă pentru magazinul pe care îl deținea. Vecinii care stau în același bloc sunt șocați de cele întâmplate.

„O cunoșteam, vorbeam cu ea, am fost la cununie. Nu ne-am gândit la așa ceva, erau foarte liniștiți. Chiar dacă camerele dintre apartamente sunt de o parte și alta, nu se aude nimic. După ce a dispărut dumneaei, el ne întâlnea afară. Era calm, liniștit. Azi când a venit sectoristul eram șocată, nu mă puteam concentra la serviciu. Groaznic.”

„E foarte grav, trăiești o viață și ai grijă de el, la urmă te omoară. Îi crești copiii, să le faci tot.”

„Considerați că e un om normal, cred că nu e în toate facultățile mintale.”

Potrivit Poliției, bărbatul ar fi lovit-o pe femeie, la sfârșitul lunii septembrie. Anchetatorii suspectează că ea a murit în urma loviturii. Pe 25 noiembrie, polițiștii și specialiștii au găsit rămășițele femeii pe un teren care îi aparținea, în raionul Sîngerei. Acestea au fost trimise pentru expertiză medico-legală. Bărbatul a fost reținut pe 24 noiembrie pentru 72 de ore.