Energia electrică se scumpește semnificativ în Republica Moldova. Noile tarife propuse de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică au fost aprobate. Consumatorii deserviți de Premier Energy și FEE Nord vor achita cu peste un leu mai mult pentru fiecare kilowatt-oră.

Potrivit proiectului publicat de ANRE, tariful pentru consumatorii deserviți de Premier Energy va crește de la 3,56 lei/kWh, cât achită în prezent, la 4,58 lei/kWh. Astfel, scumpirea este de 1 leu și 2 bani pentru fiecare kilowatt-oră.

Propunerea autorității de reglementare este mai mică decât solicitarea furnizorului, care a cerut un tarif de 4,64 lei/kWh.

Când au fost modificate ultima dată tarifele

Ultima ajustare a prețurilor reglementate la energia electrică pentru consumatorii finali din Republica Moldova a avut loc la 31 martie 2026. Atunci au fost aprobate noile tarife, care au intrat în vigoare începând cu 1 aprilie 2026.