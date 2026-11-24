Cei care își plătesc locuințele în rate ar putea da mai mulți bani băncilor în prima jumătate a anului viitor. Experții de la Expert-Grup estimează că dobânzile la creditele ipotecare ar putea crește cu cel puțin două puncte procentuale. Între timp, unii beneficiari ai programului „Prima Casă” plătesc deja dobânzi mai mari decât cele din piață. Experții recomandă schimbarea formulei de calcul și revizuirea regulii care permite unei familii să se îndatoreze până la 70 la sută din venitul lunar.

Stas MADAN, ECONOMIST EXPERT-GRUP: „În primul semestru al anului următor, rata medie la creditele ipotecare va crește cel puțin cu circa două puncte procentuale, chiar 2,2–2,3 puncte procentuale. Asta, evident, reprezintă un risc adițional pentru cei care au aceste credite, în special pentru unii beneficiari „Prima casă”, pentru că, cum ziceam, condițiile au fost foarte relaxante.”

Rata lunară, avertizează expertul, poate crește chiar și pentru cei care și-au cumpărat apartamentul acum câțiva ani.

Stas MADAN, ECONOMIST EXPERT-GRUP: „Rata de referință care este utilizată pentru acest program și noi vedem că ea a devenit mai puțin relevantă de fapt și chiar și mai scumpă pentru că nu reflectă deja neapărat costul real cu care băncile atrag plasamentele de la populație și firme.”

Programul Prima Casă a cunoscut o creștere semnificativă după extinderea din 2024. Doar în 2024 și 2025, statul a garantat credite în valoare de aproximativ 5,6 miliarde de lei, sumă care depășește totalul înregistrat în cei șapte ani precedenți. Experții avertizează însă că relaxarea condițiilor de accesare a programului poate favoriza supraîndatorarea beneficiarilor.

Stas MADAN, ECONOMIST EXPERT-GRUP: „Reieșim din cadrul de supraveghere bancară, deci cadrul de creditare responsabilă, un client atunci când ia un credit bancar, deci deservirea sa raportat la venit, nu poate depăși 40% și poate depăși 55% dacă are mai mult de două venituri medii lunare. La Prima Casă este admis din start să iei un credit care îți poate mânca până la 70% din venitul lunar. Asta este destul de periculos.”

Pentru creditele noi, economiștii propun revenirea la limita de 50% din venitul familiei sau aplicarea regulilor generale de creditare, cu plafoane stabilite în funcție de venit. Aceștia mai recomandă ca statul să garanteze împrumuturi doar pentru persoanele care cumpără prima locuință.

În prezent, prin programul „Prima Casă Plus” pot beneficia de sprijin și cei care dețin deja o locuință mai mică de 50 de metri pătrați și vor să cumpere una mai mare.

Programul permite achiziționarea unei locuințe de până la două milioane și jumătate de lei, statul garantând băncii o parte din credit. În funcție de oferta băncii, împrumutul poate acoperi chiar întregul preț al locuinței. Astfel, cumpărătorul nu trebuie să vină cu bani proprii pentru avans la semnarea contractului. Creditul poate fi rambursat în cel mult 30 de ani. O perioadă mai lungă înseamnă rate lunare mai mici, însă dobânda este variabilă, ceea ce înseamnă că suma achitată lunar se poate modifica pe parcursul anilor.