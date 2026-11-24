Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, conduce clasamentul politicienilor și persoanelor publice în care moldovenii au cea mai mare încredere. Aceasta a fost menționată de 24% dintre respondenți. Este urmată de fostul șef al statului, Igor Dodon, cu 17%, și deputatul Vasile Costiuc, cu 15%. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de Magenta Consulting, la comanda Institutului Republican Internațional.

Potrivit sondajului, primarul capitalei, Ion Ceban, a acumulat 10% din răspunsuri, fiind urmat de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, cu câte 6%.

Vasile Tofan, Renato Usatîi și fostul premier Ion Chicu au obținut câte 5%, iar Irina Vlah – 4%. Vladimir Voronin a fost menționat de 3% dintre respondenți, iar Ilan Șor – de 2%. Alte persoane publice au acumulat împreună 11%.

27% nu au încredere în niciun politician

Totodată, 27% dintre participanții la sondaj au declarat că nu au încredere în niciun politician sau persoană publică, iar 3% au răspuns că nu știu sau nu vor să răspundă.

Respondenții au putut oferi până la două răspunsuri spontane: prima și a doua persoană în care au cea mai mare încredere. Procentele din clasament reprezintă suma celor două opțiuni.

Sondaj/ Magenta Consulting

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat de Magenta Consulting pe un eșantion de 1.229 de respondenți, în perioada 16 septembrie – 13 octombrie 2026, și are o marjă de eroare de ± 2,8%. Sondajul a fost realizat la comanda Centrului pentru Cercetare în Sondaje al Institutului Republican Internațional (IRI), cu sprijinul Guvernului Suediei.