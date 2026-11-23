Fostul director interimar al Aeroportului, Petru Jardan, și fostul șef financiar, Alexandru Ciutac, condamnați la câte 5 ani de pușcărie pentru abuz de serviciu, într-un dosar ce vizează achitarea ilegală a unor prime de asigurare în beneficiul companiei concesionare Avia Invest. Potrivit sentinței pronunțate pe 23 noiembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prejudiciul cauzat întreprinderii de stat se ridică la peste 3,6 milioane de lei.

Cei doi au fost găsiți vinovați de abuz de serviciu săvârșit în interesul unui grup criminal organizat. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța le-a interzis să ocupe anumite funcții sau să exercite anumite activități timp de trei ani.

Au ajuns să plătească din banii Aeroportului asigurările Avia Invest

Potrivit probelor administrate în dosar, cei doi inculpați ar fi acționat în interesul grupului criminal condus de Ilan Șor și ar fi întreprins acțiuni pentru a reduce cheltuielile companiei Avia Invest, transferând asupra întreprinderii de stat obligația de achitare a primelor de asigurare.

Mai exact, unul dintre foștii conducători, care ocupa funcția de director general interimar al Aeroportului, ar fi semnat un contract de asigurare în valoare de 379.020 de dolari. Ulterior, din conturile întreprinderii de stat ar fi fost achitate prime de asigurare în valoare totală de 4.920.916 lei.

Procurorii susțin că aceste plăți au fost efectuate cu toate că obligația de a procura și menține asigurările revenea companiei Avia Invest, conform contractului de concesiune semnat la 30 august 2013 cu Agenția Proprietății Publice.

Ce au constatat procurorii

La 1 noiembrie 2013, polița de asigurare a fost emisă pe numele companiei Avia Invest, iar drepturile și obligațiile aferente au revenit concesionarului. Cu toate acestea, potrivit acuzării, cei doi foști angajați ar fi omis să înregistreze acordul adițional în evidența contabilă a întreprinderii de stat. Astfel, banii achitați de Aeroport nu ar mai fi fost recuperați.

În urma acestor acțiuni, întreprinderea de stat ar fi suferit un prejudiciu de 3.690.687,94 de lei.

Cine sunt cei doi foști șefi ai Aeroportului

Este vorba despre Petru Jardan, fost director general interimar al Aeroportului Internațional Chișinău, și Alexandru Ciutac, fost director al Departamentului financiar-administrativ al întreprinderii. În septembrie, procurorii au solicitat câte 7 ani de închisoare pentru fiecare dintre ei, precum și interdicția de a ocupa anumite funcții timp de 5 ani.

Cum a ajuns Aeroportul în concesiunea Avia Invest

În august 2013, Agenția Proprietății Publice a semnat contractul de concesionare a activelor Aeroportului Internațional Chișinău cu SRL „Avia Invest”, pentru o perioadă de 49 de ani. Compania urma să administreze aeroportul și să realizeze investiții în modernizarea infrastructurii.

În 2020, Agenția Proprietății Publice a reziliat contractul, invocând neîndeplinirea obligațiilor investiționale și lipsa garanției de bună execuție. Ulterior, după mai multe dispute juridice, Aeroportul a revenit în gestiunea statului la 28 martie 2023.

Într-un alt dosar care vizează concesionarea Aeroportului, Petru Jardan a fost vizat de acuzații privind presupuse ilegalități comise în procesul de transmitere a activelor întreprinderii către Avia Invest.

Ce a mai decis instanța

Judecătoria Chișinău a admis și acțiunea civilă depusă de Aeroportul Internațional Chișinău, dispunând încasarea de la cei doi condamnați a prejudiciului de 3.690.687,94 de lei. Totodată, a fost menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor acestora.

Pentru executarea pedepselor, instanța a dispus arestarea preventivă a celor doi, care au fost anunțați în căutare.

Acuzatorii de stat urmează să decidă dacă vor contesta sentința la Curtea de Apel Centru.