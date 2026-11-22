Primele ninsori se apropie de Republica Moldova, iar vremea se va răci considerabil în următoarele zile. De mâine sunt așteptate precipitații pe întreg teritoriul țării, predominant sub formă de ploaie.

În nord, acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar în centrul țării, inclusiv la Chișinău, primii fulgi ar putea apărea de marți. Temperaturile vor coborî până la minus trei grade noaptea, iar ziua nu vor depăși cinci grade spre mijlocul săptămânii.

În acest context, poliția le recomandă șoferilor să-și echipeze din timp mașinile cu anvelope de iarnă și să verifice starea tehnică a automobilelor.

Potrivit Regulamentului circulației rutiere, deplasarea fără anvelope de iarnă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei este interzisă și se sancționează.