Momentul impactului de pe o stradă din Chișinău, în urma căruia o femeie de aproximativ 28 de ani și-a pierdut viața, a fost surprins de camera de bord.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri seara, la intersecția străzilor Calea Basarabiei și Negreșteni din capitală. O femeie de aproximativ 28 de ani a murit, după ce a fost lovită de un automobil.

La volanul mașinii se afla un bărbat de 26 de ani. Acesta ar fi lovit femeia în timp ce se afla pe carosabil, în afara trecerii pentru pietoni.

În urma impactului, victima a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată de urgență la spital. Din nefericire, în pofida eforturilor medicilor, femeia a decedat.

Polițiștii au inițiat cercetări pentru a stabili cum s-a produs tragedia.

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