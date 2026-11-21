Un incendiu puternic a izbucnit în această seară într-un bloc de locuit de pe strada Hristo Botev, din sectorul Botanica al capitalei. Flăcările au cuprins două apartamente situate la etajul 10 al clădirii. În urma incendiului, o fetiță de 7 ani a murit, iar alte patru persoane au suferit intoxicații cu monoxid de carbon. La fața locului au fost mobilizate zece echipaje de pompieri și salvatori, care intervin pentru localizarea și lichidarea focului.

UPDATE 20:40 Potrivit ultimelor informații, în urma incendiului pompierii au evacuat în total 12 persoane, printre care și o fetiță de 7 ani. Din nefericire, copila a fost transportată la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, unde medicii au constatat decesul acesteia.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:54. Ajunși la fața locului, pompierii au stabilit că incendiul a afectat mai multe bunuri materiale din interiorul celor două locuințe.

Pentru prevenirea intoxicării cu produsele de ardere, salvatorii au evacuat din zona de risc trei persoane, inclusiv un copil. Totodată, de la etajul 11 al blocului au fost evacuate alte trei persoane, toate fiind în stare conștientă.

Ulterior, persoanele evacuate au fost predate echipajului medical pentru investigații.

La această oră, pompierii continuă intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiului. Până în prezent, nu au fost raportate victime.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.