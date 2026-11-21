Un autocar care transporta colete din Republica Moldova spre Italia a luat foc. Flăcările au provocat distrugeri importante, în special în partea din față a vehiculului, unde caroseria și compartimentul motor au fost aproape complet mistuite. Totodată, o mare parte dintre pachetele aflate la bord au fost distruse sau grav deteriorate.

Imaginile surprinse după incendiu și publicate de compania de transport arată amploarea dezastrului: partea frontală a autocarului este puternic carbonizată, geamurile sunt sparte, iar mai multe componente ale vehiculului au fost distruse de foc.

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.

Autocar distrus de flăcări/ Facebook