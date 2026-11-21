Încă o noapte de foc în Ucraina. Cele mai grave bombardamente au vizat orașul Krivoi Rog, baștina președintelui Volodimir Zelenski. În urma atacului, un copil de 7 ani și o tânără de 20 de ani, care lucra ca asistentă medicală, au murit. Alte 58 de persoane au fost rănite, șase dintre ele fiind copii. Loviturile au provocat pagube semnificative. A fost atacat și Kievul, unde în două locuințe au izbucnit incendii, iar mai multe cartiere au rămas fără apă.

„Acolo erau oameni!”

Acesta este momentul în care o rachetă balistică lovește centrul orașului Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Atacul a vizat parcarea unui restaurant, în apropierea unor blocuri de locuit.

„- Jumătate din oaspeți sunt răniți. Nu știu ce e cu femeile de la bucătărie.

-Ajutați-ne vă rog!”

Primele explozii au fost raportate în jurul orei 21. Armata rusă a lansat două rachete balistice asupra orașului, apoi a continuat atacurile cu drone reactive.

„- Totul arde. Tanea! Oleg!

- Ajutor!”

Imediat după prima lovitură, la fața locului au ajuns echipele de salvare și ambulanțele. Oamenii au fost evacuați, iar medicii au acordat primul ajutor răniților. Însă, în timp ce salvatorii și polițiștii interveneau pentru a scoate victimele din zona atacului, armata rusă a lansat alte două drone reactive de tip Shahed. Printre cei răniți s-au numărat și salvatori, și polițiști.

Au fost avariate aproximativ 25 de blocuri de locuit, un spital, instituții de învățământ, un restaurant, o întreprindere și mai multe obiective comerciale. Au fost distruse sau avariate și garaje, ambulanțe și automobile.

Bilanțul a crescut pe parcursul nopții. Un băiat de șapte ani, internat în stare critică, a murit la spital. În stare critică se află în continuare tatăl său și doi frați de 4 și respectiv 11 ani. Noaptea trecută a decedat și o paramedică de 20 de ani, care ajunsese la locul atacului pentru a acorda ajutor victimelor. În total, 58 de oameni au fost răniți, printre care șase copii.

Rusia a continuat să lovească și alte regiuni ale Ucrainei. Capitala Kiev a fost vizată în zorii zilei. În jurul orei 5:40, după o nouă alertă aeriană, au fost raportate explozii.

Dimineață, geniștii au intervenit în Podil, unde, într-o curte dintre blocuri, au găsit o componentă neexplodată a unei rachete balistice rusești. Specialiștii au ridicat-o și au transportat-o pentru a fi distrusă în condiții de siguranță.

În cinci sectoare ale capitalei au fost semnalate probleme cu alimentarea cu apă, din cauza scăderii presiunii sau a întreruperilor temporare.

În regiunea Harikov, o dronă rusească a lovit un bloc de cinci etaje. Incendiul s-a extins pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, iar apartamentele de la etajele patru și cinci au fost cuprinse de flăcări. 11 persoane au fost rănite, inclusiv doi copii de 12 și 14 ani.

Potrivit Forțelor Aeriene ucrainene, principalele ținte ale atacurilor rusești au fost obiectivele energetice. În regiunile Odesa, Rivne și Vinița, zeci de mii de consumatori au rămas fără energie electrică.