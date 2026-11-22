Imaginile surprinse în interiorul apartamentului de pe strada Hristo Botev, din sectorul Botanica, arată proporțiile distrugerilor provocate de incendiu. Pereții și tavanul sunt înnegriți de fum, iar mobilierul și bunurile din locuință au fost grav afectate de flăcări. Incendiul s-a soldat cu moartea unei fetițe de 7 ani și a lăsat în urmă pagube considerabile.

În imagini se poate observa cum interiorul apartamentului a fost puternic afectat. Resturi de mobilier și obiecte distruse sunt împrăștiate prin locuință, iar pereții poartă urmele incendiului. Tavanul și alte suprafețe sunt acoperite de funingine, iar încăperile au rămas într-o stare deplorabilă.

Sursa video: Paranteze.md

Două apartamente au luat foc

Incendiul a izbucnit în seara zilei de 21 noiembrie, într-un bloc de locuit de pe strada Hristo Botev. Flăcările au cuprins două apartamente situate la etajul 10 al clădirii, iar la fața locului au intervenit zece echipaje de pompieri și salvatori.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total au fost evacuate 12 persoane, inclusiv o fetiță de 7 ani. Din nefericire, copila a fost transportată la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, unde medicii au constatat decesul acesteia.

Totodată, alte patru persoane au suferit intoxicații cu monoxid de carbon și au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilit de specialiști.

Citeste si : Incendiu devastator la Chișinău. Un apartament de pe strada Hristo Botev a luat foc. O fetiță de 7 ani a murit, iar pompierii au evacuat 12 persoane - FOTO/VIDEO