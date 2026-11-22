„Pentru fiecare dintre ei, secundele contau”. Un pompier care a participat la intervenția de la incendiul izbucnit pe strada Hristo Botev, din sectorul Botanica al capitalei, a povestit cum s-au desfășurat operațiunile de salvare și prin ce momente dificile au trecut salvatorii. Acesta descrie o intervenție contra cronometru, în condiții de vizibilitate aproape zero, cu oameni care puteau fi prinși în orice încăpere a apartamentelor cuprinse de fum și flăcări.

Într-o postare publicată pe Facebook, pompierul spune că echipajul său a fost informat încă din timpul deplasării că din apartamentul situat la etajul 10 ieșeau flăcări, dar și că în interior s-ar putea afla persoane care aveau nevoie de ajutor. Din acest motiv, salvatorii și-au pregătit încă din drum aparatele de respirat.

Ajunși acolo, aceștia au început desfășurarea operațiunilor. Au urcat pe scări până la etajul 10, transportând echipamentele de protecție, aparatele de respirat, furtunurile și utilajele necesare intervenției.

„Vizibilitatea era practic nulă"

Situația era extrem de dificilă. Pe etaj se auzeau strigăte, plânsete și panică. Salvatorii au intrat în apartamente și pe coridoare, într-un mediu în care aerul era irespirabil, iar vizibilitatea era practic nulă.

„Oamenii puteau fi oriunde: în fum, în camere, pe coridor. Pentru fiecare dintre ei, secundele contau”, povestește pompierul, menționând că informația despre prezența unui copil în clădire a amplificat presiunea psihologică asupra echipelor de intervenție.

Potrivit acestuia, pe traseul de căutare au fost găsite persoane care aveau nevoie de ajutor. Fiecare victimă trebuia evacuată, predată colegilor, după care salvatorii reveneau în zona plină de fum pentru a continua căutările.

Pe măsură ce au ajuns și echipajele suplimentare, forțele au fost distribuite în mai multe zone, pentru a accelera operațiunile de căutare și salvare.

Pompierul spune că echipa sa a ajuns și la focarul incendiului, însă intervenția pentru stingere nu a început imediat. Salvatorii nu aveau încă certitudinea că toate persoanele au fost evacuate. Astfel, căutările au continuat inclusiv în apartamentul cuprins de flăcări.

Mai mult, potrivit mărturiei sale, în acea etapă nu a fost folosită apa pentru stingere, pentru a nu reduce și mai mult vizibilitatea prin formarea aburilor și pentru a evita creșterea suplimentară a temperaturii în zona în care ar fi putut exista victime.

„Toți au fost evacuați!”

Momentul mult așteptat a venit abia după verificarea apartamentului afectat de incendiu. În stația radio s-a auzit mesajul: „Toți au fost evacuați!”.

Abia atunci pompierii au început atacul direct asupra focului.

„Focul a fost doborât”, relatează salvatorul, precizând că, ulterior, echipele au fost nevoite să-și schimbe buteliile de aer și să se pregătească pentru noi intervenții. A urmat o verificare repetată a tuturor zonelor. În timpul căutărilor, pompierii au găsit și o pisică, pe care nu au lăsat-o în interiorul plin de fum.

A aflat despre moartea fetiței abia în timp ce se întorcea la unitate

Potrivit bilanțului prezentat de pompier, în urma intervenției au fost evacuate și scoase din clădire 12 persoane, iar o pisică a fost salvată. Incendiul nu s-a extins mai departe de zona pe care o cuprinsese în momentul sosirii echipajelor.

Însă vestea cea mai dureroasă a venit după încheierea intervenției. Pompierul spune că a aflat despre moartea fetiței abia în timp ce se întorcea la unitate. Copila de 7 ani a fost transportată la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, unde medicii au constatat decesul acesteia.

Salvatorul face apel la oameni să nu se grăbească să judece intervențiile pompierilor

În încheierea mesajului său, salvatorul face apel la oameni să nu se grăbească să judece intervențiile pompierilor fără să cunoască situațiile și condițiile în care aceștia lucrează.

„Pompierii sunt oameni pregătiți. Dar sunt totuși oameni”, subliniază acesta, amintind că în spatele fiecărei intervenții se află salvatori care fac tot posibilul pentru a salva vieți, chiar dacă nu întotdeauna reușesc să-i salveze pe toți.

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