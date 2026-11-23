Iarna a venit mai devreme în Republica Moldova. La Soroca, prima ninsoare a acoperit orașul cu un strat de zăpadă. În această dimineață, localnicii au avut parte de un peisaj hibernal: acoperișurile caselor au fost acoperite de nea, copacii au îmbrăcat straie albe, iar pe străzi s-a așternut un strat subțire de zăpadă.
Imaginile surprind fulgi mari de nea și un strat subțire de zăpadă așternut peste pământ și copaci.
Peisajul a fost transformat într-unul de iarnă, iar imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.
Și la Florești a fost surprinsă prima ninsoare.
Imagini au fost publicate și de la Costești.
Meteorologii anunță ninsori și răcirea vremii
Vremea se va răci considerabil în următoarele zile. De mâine sunt așteptate precipitații pe întreg teritoriul țării, predominant sub formă de ploaie.