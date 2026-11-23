Iarna a venit mai devreme în Republica Moldova. La Soroca, prima ninsoare a acoperit orașul cu un strat de zăpadă. În această dimineață, localnicii au avut parte de un peisaj hibernal: acoperișurile caselor au fost acoperite de nea, copacii au îmbrăcat straie albe, iar pe străzi s-a așternut un strat subțire de zăpadă.