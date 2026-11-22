O femeie de 50 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită moartă în locuința sa din Antalya, Turcia. Aceasta ar fi fost înjunghiată.

Potrivit presei turce, tragedia s-a produs în Alanya. În cursul dimineții, echipele de jandarmi și cele medicale au fost alertate și s-au deplasat la un apartamentul în care locuia femeia.

Ajunși acolo, salvatorii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, care prezenta mai multe plăgi provocate de un obiect ascuțit.

Fostul soț, găsit fără viață într-o pădure

În cadrul cercetărilor desfășurate, anchetatorii au descoperit și trupul fostului soț al femeii, un cetățean turc.

Bărbatul a fost găsit spânzurat, iar apropierea acestuia, polițiștii au găsit și un cuțit.

Autoritățile turce au demarat cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-au produs cele două decese și dacă bărbatul este responsabil de uciderea fostei sale soții.