Incendiu cu final tragic în capitală. O fetiță de șapte ani a murit, iar alte patru persoane au ajuns la spital, în urma unui incendiu puternic izbucnit într-un bloc de locuințe din sectorul Botanica. Flăcările s-au declanșat într-un apartament de la etajul zece, iar fumul dens s-a răspândit pe scară și în locuințele vecine. Zece echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge focul și pentru a evacua locatarii. Vecinii spun că incendiul ar fi pornit de la o lumânare lăsată aprinsă pe un televizor.

Tatiana GRINEOVA, LOCATAR:„Pompierii nu au putut intra pe ușă pentru că era prea mult fum și au putut intra doar pe geam.”

Tatiana Grineova locuiește în apartamentul alăturat și spune că a fost prima care a simțit mirosul de fum.

Tatiana GRINEOVA, LOCATAR: „M-am uitat la întrerupător, m-am uitat în hol, la fel nimic. Abia după am auzit un trosnet și apoi iarăși.”

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Aceasta este încăperea unde ar fi izbucnit incendiul. Urmele acestuia se pot observa peste tot. Pereții și podul sunt negri de la fumul dens, iar tot mobilierul a fost distrus în totalitate. Tot ce au rămas – obiecte carbonizate și o încăpere făcută scrum.”

Tatiana Grineova spune că femeia care locuia în apartament stătea în chirie. Potrivit ei, incendiul ar fi izbucnit de la o lumânare lăsată aprinsă.

Tatiana GRINEOVA, LOCATARĂ: „Ea a pus deasupra televizorului o pătură ca să-l acopere, iar aici a spus că a lăsat lumânarea.”

Când fumul a ajuns pe hol, locatarii au înțeles gravitatea situației și au încercat să se salveze cum au putut. Svetlana, o altă locatară, a rămas captivă în propriul apartament din cauza că pe coridorul comun era prea mult fum.

Svetlana ȚUȘCA, LOCATARĂ: „Era foarte mult fum dens, negru. Eu eram în odaie și voiam să ies, nu am putut, m-am întors înapoi. Stăteam la geam și așteptam să vină pompierii. Eram panicată.”

O altă femeie, care locuiește vizavi de apartamentul în care a izbucnit incendiul, a încercat să se salveze împreună cu fiica sa de șapte ani.

Andrei ȚUȘCA, LOCATAR: „Mama a încercat să iasă cu fetița în hol. Aproape de ieșire, mama s-a împiedicat și a căzut jos. Fetița s-a speriat și a fugit înapoi în cameră.”

Pompierii au găsit mai apoi fetița în stare inconștientă. Deși medicii au făcut totul pentru a o resuscita, copila a decedat, preliminar din cauza intoxicației cu fum. În total, 12 persoane au fost evacuate de pompieri. Potrivit autorităților, la spital au ajuns patru persoane. Printre ele este și mama fetiței care a decedat, dar și tânăra în apartamentul căreia a izbucnit incendiul. Reprezentanții instituției medicale au declarat pentru PRO TV că, din cele patru persoane transportate cu ambulanțele, două au fost internate. O victimă se află în stare gravă, dar stabilă, iar cealaltă - în stare satisfăcătoare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență încă nu este gata să anunțe cauza exactă a incendiului. Versiunea va fi făcută publică după finalizarea tuturor cercetărilor și procedurilor de rigoare.