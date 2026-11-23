O lumânare sau o candelă aprinsă, lăsată nesupravegheată, ar fi putut provoca incendiul izbucnit pe 21 noiembrie într-un bloc din Chișinău, în urma căruia o fetiță de 7 ani a murit.

Potrivit IGSU, incendiul ar fi izbucnit din cauza unei lumânări sau candele aprinse, lăsate nesupravegheate. Aceasta este versiunea examinată de specialiști în urma cercetărilor efectuate la locul incendiului.

Bilanțul incendiului

În urma incendiului, patru persoane au fost intoxicate cu monoxid de carbon, iar o fetiță de 7 ani a murit. În prezent, două femei sunt încă internate în spital și se află sub supravegherea medicilor.

Focul a distrus 18 metri pătrați din interiorul apartamentului în care a izbucnit incendiul. De asemenea, fumul a afectat alte șase apartamente de la același etaj.

Două apartamente au luat foc

Incendiul a izbucnit în seara zilei de 21 noiembrie, într-un bloc de locuit de pe strada Hristo Botev. Flăcările au cuprins două apartamente situate la etajul 10 al clădirii, iar la fața locului au intervenit zece echipaje de pompieri și salvatori.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total au fost evacuate 12 persoane, inclusiv o fetiță de 7 ani. Din nefericire, copila a fost transportată la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, unde medicii au constatat decesul acesteia.

Totodată, alte patru persoane au suferit intoxicații cu monoxid de carbon și au fost transportate la spital pentru investigații medicale.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilit de specialiști.

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