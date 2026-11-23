Alertă în regiunea transnistreană, după ce pe rețelele sociale au apărut informații despre o presupusă dronă care ar fi căzut și ar fi explodat în apropiere de orașul Dnestrovsc. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 18:45, între orașul Dnestrovsc și satul Nezavertailovca, iar în urma deflagrației ar fi izbucnit un incendiu în apropierea unei stații PECO, transmite IPN. Ministerul Apărării de la Chișinău nu a confirmat informațiile, iar ulterior autoritățile separatiste au dezmințit versiunea privind prăbușirea unei drone, susținând că explozia a fost provocată de o butelie de gaz.

Imagini și informații despre presupusul incident au fost distribuite în mai multe grupuri locale de pe rețelele sociale. Potrivit acestora, zona ar fi fost încercuită, iar accesul persoanelor ar fi fost restricționat. Deocamdată, nu era clar în ce circumstanțe ar fi ajuns drona în regiune și dacă există victime sau pagube materiale.

Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Apărării nu au confirmat producerea unui asemenea incident.

Autoritățile separatiste spun că a explodat o butelie de gaz

Ulterior, administrația separatistă de la Tiraspol a respins informațiile despre prăbușirea și explozia unei drone, calificându-le drept false. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile separatiste, explozia s-a produs la marginea satului Nezavertailovca, într-o anexă gospodărească de pe teritoriul unei proprietăți private, unde proprietarii păstrau o butelie de gaz.

Bubuitura puternică ar fi fost auzită de locuitorii din apropiere, fapt care ar fi alimentat zvonurile despre o presupusă explozie provocată de o dronă.

La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri din Dnestrovsc, care a lichidat incendiul. Potrivit informațiilor făcute publice de administrația de la Tiraspol, nimeni nu a fost rănit.