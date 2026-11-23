Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a venit cu prima reacție după ce i-a fost aplicată interdicția de a părăsi Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani. Acesta susține că măsura este „doar retorică” și afirmă că nu există niciun document oficial care să o confirme.

„Această „interdicție” este, din nou, doar retorică. Până în prezent, nu există niciun document oficial în acest sens”, a declarat Vadim Krasnoselski într-un interviu acordat agenției RIA Novosti.

Aceasta este prima reacție a liderului separatist după ce autoritățile de la Chișinău au anunțat că i-au interzis să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani, după ce a fost decorat de către Vladimir Putin.

Reprezentanții Guvernului au spus că nu comentează declarațiile liderului separatist.

Totodată, am solicitat o reacție și de la Biroul Politici de Reintegrare, însă reprezentanții instituției nu ne-au oferit, deocamdată, un răspuns.

Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a decorat pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul de Onoare. Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

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Președintele Parlamentului, Igor Grosu, explică de ce autoritățile de la Chișinău au permis deplasarea lui Krasnoselski la Moscova

Autoritățile Republicii Moldova i-au permis liderului separatist Vadim Krasnoselski să se deplaseze la Moscova pentru a negocia asigurarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene în perioada rece a anului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, spune că decizia a fost luată din considerente umanitare și în urma discuțiilor cu partenerii internaționali, inclusiv cu reprezentanții Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei.

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Ce se va întâmpla când Krasnoselski va încerca să plece din Moldova

Interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, anunțată în privința lui Vadim Krasnoselski, ridică întrebări privind temeiul juridic al acestei măsuri. Liderul separatist de la Tiraspol nu deține cetățenia Republicii Moldova, ci este cetățean rus și ucrainean. Întrebat de jurnaliști care este temeiul juridic al restricției, Igor Grosu a declarat că statul are dreptul să aplice interdicții atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, fără să indice însă prevederile legale care permit aplicarea acestei măsuri.

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