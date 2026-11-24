Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, cinci partide ar atinge pragul electoral necesar pentru a intra în Parlament. Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 23% din prima opțiune de vot, urmat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, cu 13%, și Partidul „Democrația Acasă”, cu 8%. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Mișcarea Alternativa Națională ar obține câte 5%. Datele se regăsesc într-un sondaj realizat de Magenta Consulting, la comanda Institutului Republican Internațional.

Potrivit sondajului, Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, ar acumula 4% din prima opțiune de vot, iar Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, condus de Ion Chicu, ar obține 3%.

Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, ar fi menționat de 2% dintre respondenți. Partidul Democrației și Adevărului, condus de Dinu Plîngău, și Blocul politic „Victorie” ar acumula câte 1%.

Alte formațiuni politice ar fi votate de 3% dintre participanții la sondaj.

Câți alegători sunt indeciși?

Sondajul mai arată că 13% dintre respondenți spun că nu ar merge la vot, în timp ce alți 13% nu știu pentru ce partid ar opta.

Participanții au fost întrebați și care ar fi a doua lor opțiune de vot, în cazul în care partidul menționat inițial nu s-ar regăsi în lista prezentată.

La această întrebare, PSRM a acumulat 6%, fiind urmat de PCRM, MAN și Partidul „Democrația Acasă”, cu câte 4%. Partidul Nostru și PDCM au obținut câte 3%, iar Partidul Republican „Inima Moldovei” și PDA – câte 2%. PAS și Blocul „Victorie” au fost menționate de câte 1% dintre respondenți.

Captură/ Sondaj

Despre sondaj

Sondajul a fost realizat de Magenta Consulting pe un eșantion de 1.229 de respondenți, în perioada 16 septembrie – 13 octombrie 2026, și are o marjă de eroare de ± 2,8%. Sondajul a fost realizat la comanda Centrului pentru Cercetare în Sondaje al Institutului Republican Internațional (IRI), cu sprijinul Guvernului Suediei.