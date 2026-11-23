Un bărbat de aproximativ 52 de ani a murit, în această seară, după ce a fost lovit de o mașină pe șoseaua Hîncești din Chișinău. La volanul automobilului se afla un tânăr de 24 de ani. Potrivit informațiilor preliminare, victima traversa strada într-un loc interzis.

Accidentul s-a produs în jurul orei 20:55, când poliția capitalei a fost alertată despre lovirea unui pieton pe șoseaua Hîncești. Ajunși la fața locului, organele de drept au stabilit preliminar că un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui Ford, a lovit un bărbat de aproximativ 52 de ani, care traversa strada în afara trecerii pentru pietoni.

În urma impactului, pietonul a suferit traumatisme incompatibile cu viața și a decedat la fața locului.

Șoferul nu era băut

Conducătorul auto a fost supus testării alcoolscopice, iar rezultatul a arătat că acesta nu se afla în stare de ebrietate.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în condiții de vizibilitate redusă, din cauza vremii nefavorabile.

Mașina implicată/ Poliția

Sursa video: IaloveniOnline