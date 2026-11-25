Scene tensionate în trafic pe o stradă din Chișinău. Doi șoferi au transformat drumul într-un adevărat ring de box, după ce și-au oprit automobilele direct pe ambele benzi de circulație și au coborât să-și împartă pumni.

Potrivit imaginilor surprinse de un martor, cele două automobile au fost oprite direct pe carosabil, blocând ambele benzi de circulație. În scurt timp, în spatele acestora s-a format o coloană de mașini.

Între timp, cei doi șoferi au coborât din automobile și au început să se lovească reciproc, transformând drumul într-un adevărat ring de box.

Circulația în zonă a fost îngreunată

Din cauza incidentului, circulația în zonă a fost îngreunată, iar ceilalți participanți la trafic au fost nevoiți să aștepte până când carosabilul a fost eliberat.

Contactați de PRO TV, reprezentanții poliției au precizat că au fost dispuse măsurile necesare pentru stabilirea tuturor detaliilor incidentului și identificarea persoanelor implicate.