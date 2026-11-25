Un bărbat de 58 de ani este suspectat că și-ar fi omorât iubita de 61 de ani, după care i-ar fi dezmembrat corpul și l-ar fi îngropat pe un teren din raionul Sîngerei. Crima ar fi fost comisă la sfârșitul lunii septembrie, însă a fost descoperită abia în urma cercetărilor inițiate după dispariția femeii. Procurorii urmează să solicite instanței plasarea persoanei cercetate penal în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Potrivit poliției, femeia, originară din municipiul Bălți, nu mai fusese văzută de rude și cunoscuți din 27 septembrie. Dispariția acesteia a fost anunțată organelor de drept pe 3 noiembrie.

În timpul verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul le-ar fi spus apropiaților că femeia a plecat în Turcia pentru a procura marfă destinată magazinului pe care îl deținea.

Ce au descoperit polițiștii în urma investigațiilor

Investigațiile au scos la iveală o altă versiune a evenimentelor. La sfârșitul lunii septembrie, între cei doi ar fi izbucnit un conflict în locuința victimei. În timpul altercației, bărbatul ar fi lovit-o cu pumnul, iar femeia ar fi decedat în urma loviturii.

Ulterior, suspectul ar fi dezmembrat cadavrul, ar fi pus fragmentele în două valize și le-ar fi transportat cu mașina într-o localitate din raionul Sîngerei. Acolo, rămășițele ar fi fost îngropate pe un teren care aparținea victimei.

Bărbatul a fost reținut pe 24 noiembrie pentru 72 de ore și plasat în Izolatorul de Detenție Provizorie al Inspectoratului de Poliție Bălți.

Rămășițele femeii - găsite de polițiști

Pe 25 noiembrie, polițiștii și specialiștii au efectuat săpături pe terenul indicat, unde au descoperit și ridicat rămășițele femeii. Acestea au fost transmise pentru efectuarea expertizei medico-legale.

Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru omor.

Procurorii urmează să solicite instanței plasarea persoanei cercetate penal în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.