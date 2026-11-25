Șase orașe din Republica Moldova vor primi statutul de municipiu, iar numărul total al acestora va ajunge la 19, față de 13 în prezent. Este vorba despre Călărași, Fălești, Nisporeni, Rezina, Sîngerei și Taraclia. Prevederea se regăsește în proiectul privind noua organizare administrativ-teritorială, aprobat de Guvern și care urmează să fie examinat de Parlament.

Potrivit proiectului, statutul de municipiu va fi acordat localităților care au cel puțin 20.000 de locuitori, conform datelor oficiale privind populația cu reședință obișnuită, publicate de Biroul Național de Statistică.

Astfel, pe lângă municipiile Chișinău, Bălți, Tigina, Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca, Strășeni, Tiraspol și Ungheni, în listă vor fi incluse alte șase orașe: Călărași, Fălești, Nisporeni, Rezina, Sîngerei și Taraclia.

Noile municipii vor putea avea în componență, pe lângă centrul urban, unul sau mai multe sate. Acestea își vor păstra statutul de localități rurale, însă nu vor mai constitui unități administrativ-teritoriale distincte.

Taraclia va avea un statut special

Un statut aparte este prevăzut pentru Taraclia, care va deveni unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, alături de Chișinău și Bălți.

Potrivit proiectului, noul municipiu va prelua drepturile, bunurile și obligațiile actualului oraș Taraclia, ale raionului cu același nume, precum și ale unităților administrativ-teritoriale care vor fi comasate cu acesta.

Unde vor fi sediile celor trei regiuni

Reforma prevede și reorganizarea actualelor raioane în trei regiuni: Nord, Centru și Sud. Sediile autorităților regionale vor fi stabilite în trei orașe:

Regiunea Nord – Bălți;

Regiunea Centru – Chișinău;

Regiunea Sud – Cahul.

În paralel, numărul primăriilor din țară urmează să fie redus de la 892 la 275.

Noua organizare administrativ-teritorială ar urma să fie aplicată odată cu alegerile locale generale din 2027, după ce proiectul va fi examinat și adoptat de Parlament.