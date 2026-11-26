Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a admis, pentru prima dată, că Federația Rusă a intrat pe teritoriul Ucrainei. Până acum, politicianul a evitat să recunoască tranșant responsabilitatea Moscovei pentru declanșarea războiului, insistând în repetate rânduri că ambele părți poartă vina pentru conflict.

Întrebat direct de reporter cine a început războiul, Dodon a răspuns că Federația Rusă care a intrat pe teritoriul Ucrainei. Însă, în aceeași intervenție, acesta a revenit la discursul prin care încearcă să pună responsabilitatea războiului pe seama ambelor state.

Mai exact, Dodon a invocat faptul că Ucraina nu ar fi acceptat compromisuri în 2021 și ar fi declarat că intenționează să adere la NATO.

„Toți sunt vinovați. Oricine sunt vinovați”, a afirmat acesta.

Întrebat din nou dacă recunoaște că Rusia a intrat pe teritoriul Ucrainei, liderul socialist a insistat că acest lucru este „evident”, dar a repetat că „ambele părți au vina lor” și că acestea ar trebui să se așeze la masa discuțiilor.

Acuzații la adresa guvernării de la Chișinău

În aceeași intervenție, Igor Dodon a lansat și acuzații la adresa guvernării de la Chișinău. Acesta a sugerat că autoritățile ar putea avea un interes politic în eventualitatea unui incident cu drone care ar provoca victime civile, susținând că o asemenea tragedie ar putea fi folosită pentru a distrage atenția publicului de la scumpirile energetice, deficitul bugetar și reforma administrativă.

Fără să prezinte dovezi pentru aceste afirmații, Dodon a vorbit despre presupuse pregătiri ale societății pentru un asemenea scenariu și a legat acest lucru de măsurile de mobilizare și de alte decizii ale autorităților.

Reacția Guvernului

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Guvern ne-au oferi o reacție la declarațiile acestuia, acuzându-l că promovează narative pro-ruse și contribuie la răspândirea panicii în societate.

„Rusia recurge la noi diversiuni informaționale pentru a distrage atenția de la încălcările tot mai frecvente ale spațiului nostru aerian de către drone, care pun în pericol cetățenii noștri", a precizat purtătorul de cuvânt al instituției, Dumitru Ciorici.

Totodată, responsabilii de la Guvern au dat asigurări că prioritatea autorităților rămâne menținerea păcii și securității țării și au îndemnat politicienii să nu mai sperie populația prin promovarea unor narațiuni pro-ruse.

Declarațiile lui Vasile Tofan la ședința Guvernului din 18 noiembrie

În debutul ședinței de guvern din 18 noiembrie, premierul Vasile Tofan a vorbit despre survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către șapte drone rusești. Șeful Executivului a mulțumit autorităților pentru intervenția promptă și a avertizat că incidentele cu drone reprezintă un risc de securitate, iar statul trebuie să fie pregătit pentru eventuale tragedii.

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