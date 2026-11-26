O vizită la Grădina Zoologică din Chișinău va fi de peste trei ori mai scumpă pentru adulți. Consiliul Municipal a aprobat majorarea tarifelor, astfel că un bilet va costa 80 de lei la casă și 70 de lei dacă este cumpărat online.

În prezent, în sezonul rece, adulții achită 25 de lei. Asta înseamnă o scumpire de 55 de lei pentru un bilet cumpărat la casă. Pentru doi adulți, vizita va costa 160 de lei, față de 50 de lei în prezent.

Pentru elevi, studenți și pensionari, noul tarif va fi de 45 de lei, față de 5 lei în prezent. Copiii de până la 7 ani vor avea în continuare acces gratuit.

Administratorul interimar al Grădinii Zoologice, Roman Crețu, justifică scumpirea prin creșterea cheltuielilor de întreținere și necesitatea unor investiții în dezvoltarea instituției, în condițiile în care tarifele actuale nu au mai fost modificate din 2014.

S-A SCUMPIT INTRAREA LA ZOO



- ADULT -25 LEI – 80 LEI (+ 55 LEI)

- ELEVI -5 LEI - 45 LEI (+ 40 LEI