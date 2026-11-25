Președintele Maia Sandu susține că interdicția de a părăsi Republica Moldova, anunțată de premierul Vasile Tofan în cazul liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, ar putea fi pusă în aplicare pe segmentul de frontieră controlat de autoritățile constituționale. Șefa statului a precizat însă că nu poate garanta că aceeași măsură ar putea fi aplicată și pe partea de hotar aflată sub controlul Ucrainei.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu de la Jurnal TV, după ce prezentatorul a întrebat-o pe Maia Sandu cum ar putea fi aplicată, în practică, interdicția pentru o perioadă de cinci ani, în condițiile în care nici reprezentanții Ministerului Justiției, nici cei ai Biroului pentru Reintegrare nu au oferit explicații clare despre mecanismul juridic.

„Pe partea hotarului controlat de autoritățile noastre sunt instrumente juridice”

Maia Sandu afirmă că există instrumente legale prin care autoritățile Republicii Moldova pot împiedica plecarea lui Vadim Krasnoselski de pe teritoriul aflat sub controlul instituțiilor constituționale. În ceea ce privește segmentul de frontieră controlat de Ucraina, președinta spune că nu știe dacă cineva își poate asuma un asemenea angajament.

„Da, eu înțeleg cum poate fi pusă în aplicare, doar că pe segmentul care este supravegheat de autoritățile noastre constituționale. Pe partea ucraineană nu știu dacă poate cineva să-și asume acest angajament. Pe partea hotarului care este controlat de autoritățile noastre competente sunt aceste instrumente juridice care pot fi folosite”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată dacă premierul Vasile Tofan s-a consultat cu ea înainte de a anunța măsura, șefa statului a spus că a fost informată despre intenția Guvernului.

„Eu am fost informată că ei vor lua această măsură. Pentru unii această măsură nu este suficient de dură, dar Guvernul are și alte obiective decât să dea bine la televizor”, a afirmat președintele.

Sandu: „Nu știu dacă l-au trimis Moscova”

În cadrul interviului, prezentatorul a pus la îndoială oportunitatea anunțului, menționând că acesta ar putea fi folosit de propaganda rusă și că Moscova a profitat de situație pentru a-l trimite pe Krasnoselski în Republica Moldova.

„Eu nu știu dacă l-au trimis Moscova. Eu pot să admit și situația că la Moscova nu este atât de bine să vrei să rămâi în aceste zile. Că nu prea văd pe cei care promovează cu mare ardoare interesele Moscovei să se rețină mult pe acolo. S-ar putea oamenii să se simtă în siguranță aici, în regiunea noastră, decât acolo”, a declarat șefa statului.

Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a decorat pe liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, cu Ordinul de Onoare. Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

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Ce se va întâmpla când Krasnoselski va încerca să plece din Moldova

Interdicția de a părăsi Republica Moldova timp de cinci ani, anunțată în privința lui Vadim Krasnoselski, ridică întrebări privind temeiul juridic al acestei măsuri. Liderul separatist de la Tiraspol nu deține cetățenia Republicii Moldova, ci este cetățean rus și ucrainean. Întrebat de jurnaliști care este temeiul juridic al restricției, Igor Grosu a declarat că statul are dreptul să aplice interdicții atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, fără să indice însă prevederile legale care permit aplicarea acestei măsuri.

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